West Windsor-Plainsboro High Schools North and South held graduation ceremonies at Sun National Bank Center on June 16. The names of the graduating seniors are listed below.
High School North
Ali Abdelhamid, Abhishek Agarwal, Ankita Aggarwal, Anjali Agrawal, Asha Agrawal, Tarundeep Ahuja, Deion C. Alfajora, Bidota Amu-Nnadi, Akash Anand,Ryan J. Andrews, Samuel Anklowitz, Neha Annapureddy,Evan Araujo,Elena Arma,Nicholas George Arnold, Akshay Arora, Athokshay Ashok, Swetha Ashokkumar, Eric Austin Jr.,Jillian Rose Avino.
Apoorva Balaji,Saubhagya Balyan, Chris N. Bao,Jesse Bao,Alekhya Battini, Jake Bazanka,Jeremy Bedient,Victoria Belabe, Aditya Rakesh Bemby, Samuel Berger, Jas-keerat Singh Bhalla, Mehar Bharatiya, Claudia L. Bianchine, Zainab Bilal, Emily Bloom, Niharika Boinpally, Anya Bolden, Tarun Bommakanti, Ethan B. Bosworth, Emma M. Boyer, David C. Brooks, Simon C. Brooks, Benjamin David Browndorf, Danielle Brubaker, Lucy Bruchok, Kyra Elise Burns, Tealoni LaVonne Butler.
Melina Cahnbley, Wilson Cai, Dominique Caldwell, Jeremy P. Campbell, Andrew Carlson, Alexandra Jennie Carminati, Sarah Elizabeth Carulli, Georgia Castoro, Vincent H. Chan, Carissa Chan, Keira Charles, Lillian Chen, Carolyn Chica, Demi Choe, Isaac Choi, Po-Yu Chu, Carolyn Ciolfi, Delaney Regina Cochrane, Kevin Colacello, Sabrina L. Crichton, Kellan Cupid, Charles Dai, Richard G. Dalcourt, Anudeep Deevi, John dela Rosa, Amali Jaren Delauney, David Joseph Delmonico, Kent DePasquale, Amar D. Desai, Kiruthika Devasenapathy, Jack Devine, Lindsay Anne Devlin, Vinayak Dhanawade, Shinjini Dhar, Christina Marie DiCindio, Rohit Dinesh, Kimberly Ding, Scott Thomas Doherty, Veda Donthireddy, Sagar Doshi,Brian Albert D.E. Duhart, Tristan Dunn, Alexis Elizabeth Duplak, Leah Dworsky.
Krishna Vedanth Reddy Eleti, Nathan Epstein, Pamela M. Espinal, Natalie C. Everett.
David Fienberg, Micaela Fink, Anne Marie Foley, Evan Thompson Ayrton Francis, Jerson J. Frias, Miles Fye-Moore.
Ishaa Gadkari, Kunal Gandhi, Raymond Gao, Isaiah Garrovillas, Scott Gelb, Christine E. Gillars, Sarah E. Gillars, Sojourner Averee Morgan Glasgow, Samuel Golbin, Anirudh Govindhan, Elias J. Green, Stephen Greenberg, Emilio Guadarrama, Revanth Gumpu, Aarushi Gupta, Ajay Gupta, Dominique Marie Gustin.
Sunny Hahn, Jack Hanna, Jay Hariharan, Dominique Victoria Lynn Harris, Tyler Harris, Ammar Hassonjee, Lauren Hausheer, Neil D. Havkin, Disha Hegde, Henry J. Henkel, Catherine Elizabeth Hodgson, Ivy Dreiske Hotchkiss, Brian Hsu, Allison Hufnagel, Ci’Ahni Monice Hunt, Abdullah Hyder, Laura Coralie Hyppolite. Sai Preetam Inampudi.
Amber Jackson, Lucas Jacques, Kyle Jaeger, Amy Jian, Adele M. Joergensen, Kross Johnson, Anshu Jonnalagadda.
Mahima Kakani, Anupama Kandasamy, Anshu Katiyar, Hana Kato, Amandeep Kaur, Mahesh M. Khanwalkar, Emma Killeen, Susanna Kim, Pavani Kolla, Teja Kondeti, Meenakshi Kotcherlakota, Priya Kothari, Saaj Kothari, Keval Kothary, Rishika Kotian, Kevin Ku, Shreyas Kumar, Krishni Kumaresan, Iris Y. Kwak, Tianna Kwok.
Kathryn Lafferty, Jacob T. Laflin, Madison Lai, Simran Lakshita, Deepak Lalwani, Jihong Lee, Ji Won Lee, Taeyoon Lee, Nicholas Leung, Rochelle Li, Ziwei Liang, Michael Liu, Charen Lloyd, Jeremy J. Lockwood, Jonathan Logan, Adam Lohr-Pearson, Wilmary Lopez, Jonah Lubin.
Angie Ma, Margaret Katherine Ma, Royce Ma, Janak Majeethia, Victoria Mak, Damini V. Malhotra, Parizeh Bano Malik, Avni Mandhania, Shreya Mandloi, Srisowmya Manohar, Jacqueline Grace Markisz, Stephanie Star Massoud, Madison Lauren Mastellone, Siddha Mavuram, Victoria G. Mejia, Katrina Meni, Christopher F. Menza, Alyssa Miller, Isaiah Miranda, Michael L. Miranda, Alexander Mitchell, Jordan Mitchell, Daniel Sydney Moore, Aishwarya Mudambi, Risheek Munagala, John K. Mundia, Christopher Munsch, Hamza Usman Mustafa.
Victoria Elizabeth Nagy, Rohan Namburaj, Ruhani Gandhi Nigam, Feruza Norqulova.
Bennett O’Brien, Alanis R. Oliveira, Olamilekan Olorode, Matthew Osborn, Johnathon Zane Owens, Kwabena Owusu-Boahen.
Shyam Paidipati, Divya R. Pakianathan, Mahima Palamanda, Mackenzie Palmer, Weslly L. Pan, Varun Pandian, Pranav Pannala, Yash Parakh, Nikhil Parashar, Ellen Park, Veena Pasupuleti, Aagna Patel, Samarth Nitesh Patel, Danielle Marie Paul, Alexis Pettiford, Andrew T. Pfeifer, Matthew Q. Phelan, Ian Pierce, Harishkarthik Kumaran Pillai, Shashank V. Polanki, Abigail Potter, Vincenzo R. Pugliese, Vandita Pulicherla.
Anna Qian. hinav Raghunathan, Akash Raju, Ashrita Raman, Barath Ramanathan, Raaga Rambhatla, Shehara Ranasinghe, Kartik Rayavarapu, Max Chen Ren, Danielle Jordan Rhodes, Shaun Michael Robinson, Ashlyn Rogers, Kira Hope Rose, Thomas Rosenberg, Matthew Rubin, Kacper T. Rzempoluch.
Jess Sabin, Ishneet Sachar, Joseph Frank Saladino, Shruthi Santhanakrishnan, Oliver Sapon, Sankalan Sarbadhikary, Peter Sarchiapone, Amit Ryan Sarma, Emily Carmela Schmid, Joshua A. Schupak, Pranav Sekhar, Kritika Senthil, Anantjit Seshadri, Gaurav Sethi, Aasvi Shah, Ansh Shah, Bhasit Shah, Nikita Shankar, Uday Shankar, Shidhant Sharma, Yaashna Sharma, Yiwen Shen, Charlie Sheng, Nisha Shenoy, Anabel Shneider, Rashi Shukla, Manpreet Sidhu, Gordon Sine, Navin Sirihorachai, Joshua Skula, Chloe Smith, Roshini Sriram, Scott Daniel Stark, Scott Steinberg, Melissa Sternbach, Ciani Stokes, Chloe Strong.
Fariha Tamboli, Diana Tang, Nakul Tanwar, Yonathan Thiberge, Michael Tom, Nyakeh K. Tuchscherer, Kayla Taylor, Tulloch Gil Tvizer, Kwabena Twum-Barima.
Divya Unnam. Ritvik Vaish, Manan Vajariya, Rohith Vasa, Leslie J. Vides, Anuraag Visweswaran, Alexander Vogen, Matthew Vogt, Sriya Vudata.
Justin Wade, Alexander Wang, Catherine Wang, Ethan Wang, Stone Wang, Yunpeng Wang, Jonathan Watkins, Jasmin Watson, Dennis P. White, Jordan Williams, Deanna J. Wishnia, Larissa Wojtenko, Grace Wonnell, Lei Wu.
Kenny Xu, Alexander Xue, Christopher Xue.
Sohamsinh Yadav, Rebecca Yang, Julianna E. Yasson, Theodore C. Yasson Jr., Emily Yin, Jessica Yu, Mira E. Yuan, Brandon Yuen.
Zaira Zaidi, Natali Zarkova, Bryan Zhang, Jacqueline Zhang, Jinyuan Ryan Zhang, Margaret Zhang, Jay Zhou, Matthew J. Zupancic.
High School South
Sergey Abadjev, Jose Manuel Abiad, Akul Agarwal, Tanishq Aggarwal, Sarah Ahmed, Anna G. Akkara, Sieg Alejandro, Gabriella N. Alvarez, Aakanksha R. Ambati, Anthony Amore, Matthew G. Anglim, Matthew B. Antony, Tayra J. Arias, Jonathan Asay, Jagmeet Singh Ashta, Marihah Atif, Ishaan Singh Attri.
Spencer D. Bacher, Amulya Badineni, Rohith Badri, Sahej Bagga, Dhruv Bais, Zachery James Ball, Brandon Basdeo, Cecelia Baumann, Dexter B. Benkard, Georg Bettenhausen, Rishab Bhandari, Roma Bhatt, Tathagat Bhattacharyya, Jennifer Anne Birkland, Yogini Borgaonkar, Andrew P. Bryant, Daniela Buchbinder, Brett K. Byll.
Astrid Cabrera, Emily L. Calman, Arianna Capuano, Jacqueline Cardona, Lexi Carlitz, Rebecca Michelle Case, Collin J. Centofanti, William J. Chamberlain, Derek Chan, Kiran Chandra, Alex Chang, William Chang, Daisy Elaine Chase, Rishav Aum Chatterjee, Daniel Chau, Natasha Chaudhari, Sophie N. Chaudhry, Mayank Chauhan, Allison Prudence Chen, Henry Chen, Jamison Chen, Jessica Chen, Justin Q. Chen, Millie Takizawa Chen, Sophia X. Chen, Kit Y. Cheng, Sashwath Chetlur, Byron Chin, Atharva Chitre, Jong Hyun Choi, Sally Choi, Davon Christian, Aditya Chugh, Vandana Chundu, David J. Churinskas, Clare Clancey, Scott Cochrane, David Colletti, Zyion Raheem Cooper, Jacqueline Tianna Cordero, Malikah K. Croom, Lucas A. Cuitiño, Christopher Cushman.
Mariam Haroon Dar, Yash Dave, Jordan Danielle Del Gallego, Mark Angelo Concepcion Dela Cruz, Krupa Desai, Salil Desai, Sohun S. Desai, Namrata Devarakonda, Divyansh Devnani, Taylor Dionne, Megan N. Ditaranto, Kyle W. Dixon-Anderson, Nicolas Dolce, James Paul Donato, Ryan Xutianyi Dong, Melanie Doren, Pranay Dureja.
Ilene E, Matthew Efstathios, Sydney Eisenberg, Bilal Elhaddad, Ahmedaziz Elmostehi, Keily Yasmin Escobar.
Anne Elizabeth Farrell, Emma Fecko, Timothy Z. Feng, Joshua Penrod Forrest, Mallory Friedlander, Brennan Lane Froio.
Oliver R. Gaines, Caroline Galati, Manas Garg, Richa Kaustubh Gavaskar, Riya Kaustubh Gavaskar, Derek Ge, Rahael George, Srushti Ghone, Justin Giang, Brittany A. Gill, Ethan Jeffrey Glattfelder, Roger Gochuico, Prarthana Gowda, Gerard D. Grace, Edwina Gulama, Nikhil D. Gunderia, Audrey Guo, Tanish Gupta, Rutva Gurjar.
Nada Hanna, Morgan Harris, Alex He, Pavan Hemanth, Alexandra Hesterberg, Annie Hong, Liana Rebecca Hooks, Valerie Yi-Rei Hou, Bonnie Hu, Franklin Dee Huang, Vanessa Huang, Kevin Hudson, Korrin S. Hudson.
Nishant Iyengar, Aditya Madhusudan Iyer.
Amogh Jadhav, Ananya Jain, Tyler Rae Jett, Ekta Jha, Stephanie Ji, Connie Jiang, Virginia Jiang, Joseph Jo, Briana Patrice Jones, Ragav Jonnavithula, Isabel Josephson, Calvin Jou, Carmen A. Jung.
Sophie Kang, Shrey Kapadia, Lillian Faye Kaplan, Adrienne Rose Kaplowitz, Jasvir Kaur, Ajita Kaushik, Celia W. Kaye, Elizabeth Kelley, Kyla A. Kemble, Mahish Vimal Kewalramani, Rhea Khatri, Aliaksandra Khrypkova, Hyunah Kim, Joice Soojin Kim, Elijah King, Jonathan Kline, Julia Yvonne Koepp, David Koggan, Chiranjeevi Koiloth, Manogna Aparajitha Konduri, Ajay Chowdary Koritala, Seema Korumilli, Suraj Korumilli, Michael Krabbe, Kendall Sheejin Ku, Sushmit Kumar Kuchana, Poonam Kulkarni, Kevin Kullmann, Kiran Kumar, Nikhil Kumar, Kaylin M. Kutner.
Justine Lance Labang, Severino Landingin, Connor S. Langdon, Ameli Lee, Kai Lin Lee, Madeline E. Lee, April Lynn Lempfert, Cindy I. Leonardi, Nicole Lauren Levi, Alexander Lew, Keith Denver Lewis, Yanlin Li, Samuel C. Liao, Viviane Liao, Cynthia Lily Lieu, Emma Lilly, Jessicayanti Maria S. Lim, Allison Lin, Olivia Ling, Reilly Anderson Linskey, Chloe Liu, Eric Liu, Kitty Liu, William T. Liu, Alycia Locke, Melissa Lopez, Annie Lu, Gordon Lu, Keely A. Lyons.
Maneesh C. Madala, Janani Sierra Madhavan, Vasiharan Mahilkanathan, Madison Skye Maley, Kyle A. Mani, Aravind Manivannan, Sripavan Marempudi, Charles Milo Marino, Nicholas K. Martinez, Tyler Craig Mathes, Jordan Rose McDonald, Roberto Medina Jr, John-Coahle “Bear” Merryfield, Adnan Basil Mihyar, Robert A. Miller III, Roshanay Mirza, Dev Misra, Priyanka Mohandas, Sheetal Mohanty, Sonali Mohnani, Heidy Crystal Montes, Jason Moon, Caitlin Morales, James Donald Morrissey, Sai Koushik Motupalli, Siddharth Muchhal, Muhammad S. Mudassir, Ananya Mukherjee, Madeline Elizabeth Muni, Dvimidha Muniappan, Anant Murty, Sindhu Murugan, Jeyanth Muthuraj.
Anesha Nadella, Adirupa Nag, Rhea Nair, Shantanu Nair, Saikiran Venkata Nakka, Nishad S. Nalgundwar, Sanjna Nandal, Suhaas Karthik Nandyala, Sri Narayanan, Ayako Rose Iwasaki Naseef, Wesley Nass, Amrita Neburi, Jonathan E. Nestel, Havya Nimmagadda, Chidera Olachi Okocha, Jennifer Nicole O’Leary, Nicolas Ortiz Salmoran.
Aryak Pande, Nitant Panji, Ananya Pappu, Yun-Oh Park, Atharv N. Pathak, Shreya Kiran Patil, Ashish Paul, Nora Peachin, Pauline Peneva, Tejaswi Penmatsa, Alexander G. Petri, Michael A. Pisano, Emma Alexandra Popa, Daniela Maria Portilla.
Claire Qiu.
Matthew Rabitsky, Manish Rachamallu, Robert Rackmil, Catherine Hilary Raeter, Noel Rajkumar, Reeti Kewal Ramani, Divesh Ramani, Madhav Ramesh, Julia Ramirez, Rodrigo Marcel Ramirez Lescano, Krishna Rangarajan, Kendall Reid, Haley Aldis Rich, Alina M. Rimmer, Jesse Ritter, Lucas Roberto, Lejf S. Rossi, Samhita Betne Roy, Elina Victoria Rozentsvayg, Lawrence T. Ryan.
Caroline Crist Sabin, Nikita Sachdeva, Anushka Sagar, Sanskar Sahay, Surabhi Sahay, Sera Saju, Ajaybabu Sammeta, Gergely Sandor, Amber Saravia, Kabir Sarita, Yasmin C. Sarita, Douglas Saunders, Patricia Saunders, Robyn Nicole Schulman, Mattea Grace Sells, Rahul Setya, Chinmay K. Sevak, Oleg Shaburov, Mehaa Shah, Vashvi Shah, Rupa Shanmuganandamurthy, Yukti Sharma, Alina Shevtsova, Anna Shi, Nazaf Showkat, Jonathan D. Silvey, Giuliana Rose Simmens, Leonardo Simonelli, Pranjal Singh, Ritika Sinha, Akil Rafique Sirguroh, Thuvaritha Sivakumar, Courtney Skolka, Ryan Sophie Smith, Shivangi Sogani, Cindy Song, Jasmine Soni, Madeline Spinelli, Barath Srinivasan, Srivatsan Srinivasan, Daniel Anthony Stoddard, Louise Strange, Nisha Sukumar, Amrita Suresh, Nithin Suresh, Shwetha Suresh, Kiara S. Sweeney, Zoya Syed.
Krishnaveni Tadi, Kunitaka Tai, Isaac Manu Tan, Randy Tang, Cathy Tao, Sanjana R. Tatke, Sri Supraja Teki, Abhinav R. Tekulapally, Ashley B. Thayaparan, Sean Louis Thompson, Sahil Thube, Thaniel Tong, Audrey Tran, Malay A. Trivedi, Petra Tsocheva, Morgan L. Tunstall, Dmytro Tymofyeyev.
Kartik A. Vaidya, Alexandra Rose Valen, Griffin I. Valentine, Jenna Lyn Valentine, Kesly Aneth Vargas, Ajay Vejendla, Anjali Vejendla, Daniel T. Vida, Divya Viswanathan, Thomas M. Vivona, Kurt C. von Autenried, Nikolas Vujosevic.
Ke Wang, Matthew Wang, Matthew Y. Wang, Stanley Wang, Yuwei Wang, Uday Warier, Avneet Kaur Wason, Emily A. Weber, Timothy J. Weber, Yi Wei, Angela Weng, Alexa Wentworth, Lillie Yu-Anne Widmayer, Eric David Wisk, Laura Wolfe, Jeremy Wong, Kimberly A. Wong, Jeffrey Wood, Demetrius Rishon Worley, Julia Wu, Sally J. Wu, Xianghong Wu.
Anna Xeinis, Renjie Xu, Ke Xuan.
Jack Yang, Kaelan J. Yao, Christina T. Yee, Nikolai Yershov, Yael Yonah, Jonathan Yuan.
Nicolas V. Zak, Kevin Zhang, Sharon Zhang, Kai Zhe Zheng, Michael Zhong, Rachel Zhou, Jason Ling Zhu, Andrew Zuo.